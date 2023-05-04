Джоэл Эмбиид вышел в стартовой пятёрке во втором матче с «Бостоном»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит второй матч в рамках полуфинала Восточной конференции плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент публикации новости счёт в матче 8:8.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
04 мая 2023, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
1-я четверть
26 : 22
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 13, Смарт - 5, Тейтум - 5, Брогдон - 3, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Мускала, Притчард, Уайт, Уильямс, Уильямс, Хозер, Хорфорд, Шампани
Филадельфия Сиксерс: Харден - 9, Эмбиид - 6, Макси - 3, Мелтон - 2, Харрис - 2, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Макдэниелс, Маккланг, Милтон, Ньянг, Рид, Спрингер, Такер, Харрелл, Хаус
Звёздный центровой, один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче. Камерунский баскетболист начал встречу в стартовом составе.
Напомним, Эмбиид получил растяжение боковой связки правого колена, полученного в третьей игре 1/4 финала в Восточной конференции с «Бруклин Нетс».
В нынешнем розыгрыше плей-офф центровой принял участие в трёх играх, набирая в среднем 20 очков, 11,3 подбора и четыре передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 12,5.
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