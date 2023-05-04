Джоэл Эмбиид вышел в стартовой пятёрке во втором матче с «Бостоном»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит второй матч в рамках полуфинала Восточной конференции плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент публикации новости счёт в матче 8:8.

Звёздный центровой, один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче. Камерунский баскетболист начал встречу в стартовом составе.

Напомним, Эмбиид получил растяжение боковой связки правого колена, полученного в третьей игре 1/4 финала в Восточной конференции с «Бруклин Нетс».

В нынешнем розыгрыше плей-офф центровой принял участие в трёх играх, набирая в среднем 20 очков, 11,3 подбора и четыре передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 12,5.