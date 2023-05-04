Монте Макнейр признан лучшим управленцем в НБА

Генеральный менеджер и президент по баскетбольным операциям «Сакраменто Кингз» Монте Макнейр получил награду лучшему управленцу в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Макнейр по итогам голосования занял первое место с 98 очками. На втором месте расположился генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Коби Олтмен — 66 очков. Генеральный менеджер «Юты Джаз» Джастин Заник и генеральный менеджер «Денвер Наггетс» Келвин Бут поделили третье место с 20 баллами каждый.

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Макнейр пришёл в калифорнийский коллектив в сентябре 2020 года. Ранее с 2007 года специалист работал во фронт-офисе «Хьюстон Рокетс». Примечательно, что это третья награда для «Сакраменто» в нынешнем сезоне: Майк Браун признавался тренером года, а защитник ДеАарон Фокс — лучшим игроком в клатче.