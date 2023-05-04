Пол Джордж: Джордж под 24-м номером хотел бы уничтожить тебя что в обороне, что в атаке

Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж сравнил себя с прошлой версией, когда выступал в Национальной баскетбольной ассоциации под 24-м номером. На данный момент Джордж играет под 13-м номером.

«Пол Джордж-24 хотел бы уничтожить тебя что в обороне, что в нападении. Если бы я сыграл один на один с Джорджем-24, то у меня было бы преимущество в атаке, так как я улучшил этот компонент», — сказал Джордж во время своего подкста Podcast P with Paul George.

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Отметим, что форвард с приходом в лигу в 2010 году начал выступать под 24-м номером в честь члена Зала славы и пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта. В 2014 году Джордж сменил номер как дань уважения к Коби.

Ранее исполнительный вице-президент «парусников» Лоуренс Фрэнк рассказал о том, будет ли клуб продлевать контракты с лёгкими форвардами Каваем Леонардом и Полом Джорджем.