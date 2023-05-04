Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

4 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч в рамках полуфинала Восточной конференции.
«Бостон Селтикс» – «Филадельфия Сиксерс» – 121:87, счёт в серии 1-1.
Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард хозяев Джейлен Браун. В его активе сегодня 25 очков, четыре результативные передачи и два перехвата. Отличную игру со скамейки провёл разыгрывающий Малкольм Брогдон. На его счету 23 очка и шесть передач.
MVP нынешнего сезона центровой камерунского происхождения Джоэл Эмбиид вернулся после двух подряд пропущенных матчей в плей-офф. Сегодня он успел отметиться 15 очками и пятью блок-шотами.
Завтра, 5 мая, состоится второй матч серии полуфинала Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Начало матча — в 4:00 мск.
- 4 мая 2023
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