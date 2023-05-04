Гэри Пэйтон II — о попытках защищаться против Стефена Карри: это душераздирающе

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Гэри Пэйтон II рассказал о том, каково ему защищаться на тренировках против четырёхкратного чемпиона НБА разыгрывающего Стефена Карри.

«Это душераздирающе. Ты думаешь, что сделал всё правильно, но тут неожиданно у него появляется небольшое пространство, и это всё, что ему нужно, чтобы исполнить бросок. Это сильно помогло мне в том, чтобы развить свои защитные навыки. Он особенный в своём деле», — приводит слова Пэйтона в своих социальных сетях 95.7 The Game, ссылаясь на шоу Willard & Dibs.

По итогам нынешнего регулярного сезона Карри в среднем набирал 29,4 очка, делал 6,1 подбора и 6,3 передачи. «Голден Стэйт Уорриорз» в рамках полуфинала Западной конференции играет в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (0-1).

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