«Чистая случайность». Джо Маззулла подколол Маркуса Смарта за действия в атаке

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла в шуточной манере оценил способности в нападении атакующего защитника команды Маркуса Смарта.

«Все его действия в нападении — это чистая случайность. В прямом смысле», — приводит слова Маззуллы журналист The Athletic Джей Кинг.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Смарт принял участие в восьми играх, набирая в среднем 15,9 очка, делая пять передач и 4,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50, трёхочковых — 35,6.

Ранее Маззулла заявил, что Смарт провёл второй матч серии полуфинала плей-офф НБА Восточной конференции с «Филадельфией Сиксерс» с ушибом грудной клетки.