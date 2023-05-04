Джейсон Кидд: у Брансона прекрасные возможности, я действительно рад за него

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о разыгрывающем «Нью-Йорк Никс» Джейлене Брансоне.

«Я счастлив за Джейлена Брансона, счастлив, что он значительно повысил свои доходы. Особенно в Нью-Йорке, в таком большом городе. У него прекрасные возможности, я действительно рад за него», — сказал Кидд в эфире SHOWTIME Basketball.

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Напомним, Брансон выступал за «Даллас» на протяжении четырёх сезонов — с 2018 по 2022 год. В прошлом межсезонье 26-летний баскетболист заключил c «Нью-Йорком» четырёхлетний контракт на $ 104 млн.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Брансон принял участие в семи матчах, набирая в среднем 25 очков, делая 4,7 передачи и 4,4 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45,5, трёхочковых — 31,3.