Новый владелец «Финикса» — о Дэне Гилберте: я не нравлюсь ему, а он не нравится мне

Владелец «Финикс Санз» Мэтт Ишбиа рассказал о противостоянии с владельцем «Кливленд Кавальерс» Дэном Гилбертом. Конфликт между двумя бизнесменами происходит из-за того, что оба предпринимателя имеют конкурирующие ипотечные кредитные компании в Мичигане. Гилберт стал единственным, кто воздержался от голосования за одобрение покупки «Санз» Ишбиа в феврале этого года.

«Я могу говорить об этом часами, а могу уложиться в минуту, и минута, наверное, легче: я не нравлюсь ему, а он не нравится мне. Мне не нравится, как они ведут дела во многих аспектах. Возможно, ему не нравится, как мы ведём дела. Мы живём в одном городе. Мы соревнуемся. Мы побеждаем.

Я знаю, что у него не всё в порядке со здоровьем, я желаю ему только добра. Но реальность такова, что в ипотечном бизнесе, а теперь и на баскетбольном паркете, что бы это ни было, я стараюсь побеждать во всём, что делаю. И это то, чем мы собираемся быть. И если кто-то поступает неправильно, что он и делал, я буду говорить об этом, что я и делал», — приводит слова Мэтта Clutch Points.