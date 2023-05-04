«Может и не вернуться в спорт». Спортивный врач прокомментировал состояние Шведа

Спортивный врач Андрей Литвиненко рассказал о том, что баскетболист ЦСКА Алексей Швед может не вернуться в баскетбол после черепно-мозговой травмы, полученной в результате драки в центре Москвы.
«Может, к сожалению, и не вернуться. Все будет зависеть от того, насколько сохранена координация движений и ментальные особенности, скажем так. То есть как он сможет воспринимать окружающую информацию. Будем надеяться, что прогнозы будут благополучные.
То, что там открытый перелом свода черепа, — это заживёт, а вот насколько пострадало само серое вещество, где находятся нейроны, мыслительная функция, координация движений, — трудно сказать. Восстановительный период очень длительный: 6–12 месяцев в среднем», — приводит слова Литвиненко телерадиокомпания «Звезда».
Участники драки со Шведом рассказывают, как они «вчетвером уронили десятерых»:
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