Мозгов: нападавших на Шведа надо наказать по всей строгости

Чемпион НБА Тимофей Мозгов высказался по поводу ситуации вокруг российского баскетболиста Алексея Шведа, который пострадал в драке в центре Москвы.

«Этих людей надо наказать по всей строгости закона. Ну, а Лёхе, конечно, желаю здоровья. Он выкарабкается, всё будет нормально. Лёха — добрый, классный друг. Честно говоря, много вопросов возникает, непонятно, почему это произошло. Хочется послушать следствие, что оно в дальнейшем нам скажет», — приводит слова Мозгова «Матч ТВ».

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

Участники драки со Шведом рассказывают, как они «вчетвером уронили десятерых»: