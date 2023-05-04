Иванов — о ситуации со Шведом: уверен, что нападавших накажут по всей строгости

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказался по поводу ситуации вокруг российского баскетболиста Алексея Шведа, который пострадал в драке в центре Москвы.

«Во‑первых, желаю Алексею здоровья и максимально быстрого восстановления. Во‑вторых, надеюсь и уверен, что правоохранительные органы полностью восстановят всю картину произошедшего и выявят участников, а уголовное дело для нападавших будет завершено наказанием по всей строгости», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

Участники драки со Шведом рассказывают, как они «вчетвером уронили десятерых»: