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Главный подозреваемый в деле об избиении Алексея Шведа до сих пор не задержан

Главный подозреваемый в деле об избиении Алексея Шведа до сих пор не задержан
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Стало известно, что главный подозреваемый в деле об избиении российского баскетболиста Алексея Шведа до сих пор не задержан. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Все трое ранее задержанных сдали своего приятеля, заверив сотрудников, что это он наносил самые страшные удары и проломил спортсмену череп. Подозреваемого зовут Юсуф, ему 31 год. Именно он, по словам друзей, как утверждают его друзья, больше всех избивал Шведа.

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

Участники драки со Шведом рассказывают, как они «вчетвером уронили десятерых»:

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