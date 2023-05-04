Прокуратура изъяла уголовное дело об избиении Шведа и передала его в Следственный комитет

Прокуратура изъяла уголовное дело о причинении телесных повреждений защитнику баскетбольной команды ЦСКА Алексею Шведу из производства следственных органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры г. Москвы.

Поскольку один из фигурантов несовершеннолетний, а преступление, в котором он подозревается, относится к категории особо тяжких, по решению Пресненского межрайонного прокурора в соответствии с требованиями законодательства о подследственности уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного Следственного комитета.

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

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