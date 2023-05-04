Грайнер: не думала, что история со мной станет настолько масштабной

Знаменитая американская баскетболистка Бриттни Грайнер рассказала о своих ощущениях от возвращения домой после тюремного заключения в России.

«Я не думала, что история со мной может стать настолько масштабной. Но это здорово, потому что теперь я могу охватить ещё больше людей и привлечь их в WNBA, а также рассказать им о других заключённых, которые сейчас всё ещё остаются в другой стране и которых мы пытаемся вернуть домой. Так что я просто использую эту большую возможность, чтобы продолжать поддерживать тех, кто в этом нуждается и не имеет того внимания или освещения в СМИ, которое они должны получать.

Это великолепное чувство — снова надевать майку «Финикса». Просто находиться на площадке, ощущать всё это. Не думала, что это произойдёт так быстро, я была готова к долгому пути, но так приятно быть здесь, снова выступать в СМИ, носить эту майку», — приводит слова Грайнер CNN.