«Она не женщина». Интернет-пользователи устроили травлю Бриттни Грайнер из-за её голоса

В Сети появилось видео выступления американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая недавно вернулась в родную страну после тюремного заключения в России. Многие интернет-пользователи не оставили без внимания её выступление, сделав акцент на её голосе.
«Никогда не думал, что голос Бриттни Грайнер настолько глубок».
«Клянусь своей умершей бабушкой, я ничего не делал с аудио для Бриттни Грайнер — это прямой эфир сегодня».
«Извините, но Бриттни Грайнер не женщина. Боже мой, этот голос — мужской».
«У Бриттни Грайнер голос более глубокий, чем у меня! Что за чёрт?»
Стоит отметить, что нашлись люди, которые встали на сторону девушки и, напротив, поддержали её:
«Так приятно слышать голос Бриттни Грайнер на этой пресс-конференции. Не терпится увидеть её игру в этом сезоне».
«Смеяться над Бриттни Грайнер и называть её мужчиной — это неприлично. Она красивая женщина, у которой, как оказалось, глубокий голос. Оставьте её в покое!»
Бриттни Грайнер выступила на конференции:
- 4 мая 2023
-
14:51
-
14:42
-
13:40
-
12:30
-
11:44
-
11:22
-
11:11
-
10:43
-
10:10
-
10:00
-
09:30
-
09:25
-
09:05
-
09:00
-
08:10
-
07:32
-
07:14
-
07:06
-
06:39
-
06:15
-
06:02
-
05:17
-
04:31
-
04:04
-
03:34
-
03:23
-
03:11
-
03:09
-
02:47
-
02:22
-
00:33
-
00:10
-
00:10
- 3 мая 2023
-
22:55
-
22:42