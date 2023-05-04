Бывший главный тренер ЦСКА назвал фаворита в серии с «Зенитом» при отсутствии Шведа

Бывший главный тренер ЦСКА Станислав Ерёмин поделился мнением о фаворите в серии за третье место Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» в случае отсутствия лидера армейцев Алексея Шведа. Напомним, Швед пострадал в результате драки в центре Москвы. Медицинский персонал диагностировал у Алексея перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

«Мне интересно посмотреть, сумеет ли ЦСКА оправиться после нокдауна. Это большой, великий клуб, в котором я долго работал, и там всегда находились игроки, которые в трудный момент добивались результата. Конечно, отсутствие Шведа — это большая потеря для ЦСКА, но команда показывала, что и без него умеет отлично играть. Что касается игроков «Зенита», то они будут фаворитами этой пары, если не потеряют мотивацию.

Матчи с УНИКСом показали, что петербуржцы находятся в очень хорошей форме. Если [центровой ЦСКА Никола] Милутинов восстановится, то будет противостояние сильного центра со стороны ЦСКА и сильного периметра со стороны «Зенита», — приводит слова Ерёмина ТАСС.

Участники драки со Шведом рассказывают об инциденте: