«Ясно, что не до баскетбола сейчас уже». Ватутин привёл свежую информацию об Алексее Шведе

Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал комментарий относительно состояния баскетболиста команды Алексея Шведа, который получил черепно-мозговую травму в результате драки в центре Москвы. Медицинский персонал диагностировал у Алексея перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.
«Настрой нормальный. Лёха — всегда позитивный парень. Ему очень приятно, что так много болельщиков и просто тех, кто узнал о случившемся, передавали ему привет и пожелания скорейшего выздоровления. Понятно, что это важно для любого человека, а для Алексея особенно. Так что [он] на позитиве.
Пока ему прописан постельный режим – постельно-больничный. После таких травм головы в первую очередь должен быть покой и отсутствие резких движений. Старается соблюдать рекомендации врачей изо всех сил. Ясно, что не до баскетбола сейчас уже», — сказал Ватутин в интервью телерадиокомпании «Звезда».
Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:
- 4 мая 2023
-
19:43
-
19:00
-
18:54
-
18:15
-
18:03
-
17:55
-
17:35
-
17:15
-
17:00
-
14:51
-
14:42
-
13:40
-
12:30
-
11:44
-
11:22
-
11:11
-
10:43
-
10:10
-
10:00
-
09:30
-
09:25
-
09:05
-
09:00
-
08:10
-
07:32
-
07:14
-
07:06
-
06:39
-
06:15
-
06:02
-
05:17
-
04:31
-
04:04
-
03:34
-
03:23