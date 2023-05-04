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«Ясно, что не до баскетбола сейчас уже». Ватутин привёл свежую информацию об Алексее Шведе

«Ясно, что не до баскетбола сейчас уже». Ватутин привёл свежую информацию об Алексее Шведе
Аудио-версия:
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал комментарий относительно состояния баскетболиста команды Алексея Шведа, который получил черепно-мозговую травму в результате драки в центре Москвы. Медицинский персонал диагностировал у Алексея перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

«Настрой нормальный. Лёха — всегда позитивный парень. Ему очень приятно, что так много болельщиков и просто тех, кто узнал о случившемся, передавали ему привет и пожелания скорейшего выздоровления. Понятно, что это важно для любого человека, а для Алексея особенно. Так что [он] на позитиве.

Пока ему прописан постельный режим – постельно-больничный. После таких травм головы в первую очередь должен быть покой и отсутствие резких движений. Старается соблюдать рекомендации врачей изо всех сил. Ясно, что не до баскетбола сейчас уже», — сказал Ватутин в интервью телерадиокомпании «Звезда».

Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:

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