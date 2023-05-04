Инсайдер: «Гриззлиз» не хотели распространять сообщения о Диллоне Бруксе

Инсайдер ESPN Тим Макмэн заявил, что руководство «Мемфис Гриззлиз» недовольно просочившейся информацией по поводу отказа продлевать соглашение с лёгким форвардом Диллоном Бруксом в межсезонье.
«Я не любитель спекулировать на чужих источниках, но могу сказать, что «Гриззлиз» не хотели распространять сообщения вроде «Диллон Брукс — козёл отпущения, мы избавляемся от него» и так далее», — сказал Макмэн в эфире шоу Howdy Partners.
Напомним, после завершения сезона Брукс был проинформирован о решении «Гриззлиз» не продлевать с ним контракт. Это произошло во время встреч с представителями команды. «Мемфис» и Брукс пришли к мнению, что для обеих сторон будет лучше начать всё с чистого листа.
Переломным моментом Брукс посчитал серию первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4). Диллон назвал лучшего игрока «Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса старым, уставшим и предположил, что он уже не так хорош, как раньше.
Ранее агент Диллона Брукса Майк Джордж в социальных сетях раскритиковал известного инсайдера из The Athletic Шэмса Чаранию.
- 4 мая 2023
-
19:43
-
19:00
-
18:54
-
18:15
-
18:03
-
17:55
-
17:35
-
17:15
-
17:00
-
14:51
-
14:42
-
13:40
-
12:30
-
11:44
-
11:22
-
11:11
-
10:43
-
10:10
-
10:00
-
09:30
-
09:25
-
09:05
-
09:00
-
08:10
-
07:32
-
07:14
-
07:06
-
06:39
-
06:15
-
06:02
-
05:17
-
04:31
-
04:04
-
03:34
-
03:23