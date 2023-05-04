Инсайдер: «Гриззлиз» не хотели распространять сообщения о Диллоне Бруксе

Инсайдер ESPN Тим Макмэн заявил, что руководство «Мемфис Гриззлиз» недовольно просочившейся информацией по поводу отказа продлевать соглашение с лёгким форвардом Диллоном Бруксом в межсезонье.

«Я не любитель спекулировать на чужих источниках, но могу сказать, что «Гриззлиз» не хотели распространять сообщения вроде «Диллон Брукс — козёл отпущения, мы избавляемся от него» и так далее», — сказал Макмэн в эфире шоу Howdy Partners.

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Напомним, после завершения сезона Брукс был проинформирован о решении «Гриззлиз» не продлевать с ним контракт. Это произошло во время встреч с представителями команды. «Мемфис» и Брукс пришли к мнению, что для обеих сторон будет лучше начать всё с чистого листа.

Переломным моментом Брукс посчитал серию первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4). Диллон назвал лучшего игрока «Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса старым, уставшим и предположил, что он уже не так хорош, как раньше.

Ранее агент Диллона Брукса Майк Джордж в социальных сетях раскритиковал известного инсайдера из The Athletic Шэмса Чаранию.