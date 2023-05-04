Энтони Дэвис: команда Карри никогда просто так не сдастся

Звёздный центровой и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис комплиментарно высказался о звёздном разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри. Напомним, «Лейкерс» и «Уорриорз» сейчас играют в полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции. Счёт в серии — 1-0 в пользу «озёрников».

«Когда тебе противостоит Стефен, ничего не кончено. Помню, как мы вели с преимуществом в 20 очков в Новом Орлеане, а он совершил рывок. Конечно, в этой ситуации была заслуга всей команды в целом, но он настоящий лидер, который показывает невероятный баскетбол. Его команда никогда просто так не сдастся», — сказал Дэвис в эфире NBC Sports.

Ранее известный инсайдер и эксперт Брайан Уиндхорст поделился мнением о сравнении Карри и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Стив Керр прокомментировал 50-очковое выступление Стефена Карри: