Йокич — о выездных матчах с «Финиксом»: ожидаю, что «Санз» сдадутся и отдадут нам победу

Звёздный центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич в шутливой манере ответил на вопрос о том, нарастят ли давление игроки «Финикс Санз» на своей площадке во время полуфинальной серии плей-офф НБА в Западной конференции.
«Нет, конечно (смеётся). Я ожидаю, что они сдадутся и отдадут нам победу», — сказал Йокич в интервью после командой тренировки.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний баскетболист принял участие в семи матчах, набирая в среднем 27,7 очка, 13,9 подбора и 7,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,3, трёхочковых — 46,7.
Напомним, третий и четвёртые матчи серии между «Денвером» и «Финиксом» пройдут в 6 и 8 мая. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Наггетс.
Ранее Йокич комплементарно высказался об игроках «Санз» Кевина Дюранте и Девине Букере.
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