Лука Дончич оплатит похороны погибших во время стрельбы в Белграде

Звёздный разыгрывающий, лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич обязался оплатить похороны погибших во время стрельбы в школе в Белграде, а также психологическую помощь для учеников и сотрудников, сообщает ESPN. В результате инцидента 3 мая погибли восемь детей и охранник.

«Я убит горем в связи с трагической стрельбой в школе в Сербии и потерей жизней, в том числе невинных школьников. Мои мысли с семьями и всем сообществом, пострадавшим от этой трагедии. Через свой фонд я изучаю как немедленные, так и долгосрочные пути поддержки учащихся, преподавателей и семей, пострадавших в результате стрельбы в начальной школе Владислава Рибникара. Я буду продолжать делиться новостями и способами поддержки по мере того, как будут появляться подробности», — говорится в заявлении Дончича.

У уроженца Словении Дончича есть множество родственников, живущих в том районе Белграда, где произошла трагедия, включая бабушку, тётю, дядю и двоюродного брата. Отец игрока также родом из Сербии.