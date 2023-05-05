Пол Пирс: будь я Каваем Леонардом, задумался бы о завершении карьеры

Член Зала славы, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард должен завершить карьеру на фоне многочисленных травм.
«Будь я Каваем Леонардом, я бы уже задумался о завершении профессиональной карьеры», — сказал Пирс в эфире SHOWTIME Basketball.
Напомним, во время 1/4 финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Финикс Санз» Леонард усугубил травму левого колена. Форвард получил разрыв мениска.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 31-летний баскетболист принял участие в двух играх, набирая в среднем 34,5 очка, 6,5 подбора и шесть передач при общем проценте реализации бросков с игры 54,5, трёхочковых — 60.
Ранее исполнительный вице-президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк рассказал о том, будет ли клуб продлевать контракты с Леонардом и форвардом Полом Джорджем.
- 5 мая 2023
-
05:13
-
05:04
-
04:57
-
04:28
-
04:20
-
04:01
-
03:55
-
03:40
-
03:26
-
03:11
-
03:10
-
02:53
-
00:58
- 4 мая 2023
-
23:37
-
23:09
-
22:41
-
21:23
-
20:43
-
19:43
-
19:00
-
18:54
-
18:15
-
18:03
-
17:55
-
17:35
-
17:15
-
17:00
-
14:51
-
14:42
-
13:40
-
12:30
-
11:44
-
11:22
-
11:11
-
10:43