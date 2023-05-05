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Пол Пирс: будь я Каваем Леонардом, задумался бы о завершении карьеры

Член Зала славы, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард должен завершить карьеру на фоне многочисленных травм.

«Будь я Каваем Леонардом, я бы уже задумался о завершении профессиональной карьеры», — сказал Пирс в эфире SHOWTIME Basketball.

Напомним, во время 1/4 финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Финикс Санз» Леонард усугубил травму левого колена. Форвард получил разрыв мениска.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф 31-летний баскетболист принял участие в двух играх, набирая в среднем 34,5 очка, 6,5 подбора и шесть передач при общем проценте реализации бросков с игры 54,5, трёхочковых — 60.

Ранее исполнительный вице-президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк рассказал о том, будет ли клуб продлевать контракты с Леонардом и форвардом Полом Джорджем.