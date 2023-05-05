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Леброн Джеймс исполнил сложный трёхочковый бросок под сирену

Леброн Джеймс исполнил сложный трёхочковый бросок под сирену
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» проходит второй матч полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент публикации новости счёт в матче 65:54 в пользу хозяев паркета.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
05 мая 2023, пятница. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Перерыв
67 : 56
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 19, Грин - 8, Карри - 8, Уиггинс - 7, Луни - 6, Пул - 6, Грин - 5, Дивинченцо - 5, Муди - 3, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Киньонес, Куминга, Лэмб, Пэйтон II, Роллинз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 21, Хатимура - 14, Расселл - 6, Дэвис - 4, Ривз - 4, Шрёдер - 4, Вандербилт - 3, Бамба, Бисли, Браун, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Томпсон, Уокер, Харрисон

Звёздный лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в середине второй четверти матча стал автором сложного попадания под сирену с сопротивлением.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний баскетболист принял участие в семи играх, набирая в среднем 22,1 очка, 11,1 подбора и пять передач при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых — 18,4.

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