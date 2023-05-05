Леброн Джеймс исполнил сложный трёхочковый бросок под сирену

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» проходит второй матч полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент публикации новости счёт в матче 65:54 в пользу хозяев паркета.

Звёздный лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в середине второй четверти матча стал автором сложного попадания под сирену с сопротивлением.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний баскетболист принял участие в семи играх, набирая в среднем 22,1 очка, 11,1 подбора и пять передач при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых — 18,4.