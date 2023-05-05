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Стефен Карри попал сложный бросок из-за дуги с сопротивлением Шрёдера и Леброна

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» проходит второй матч полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент публикации новости счёт в матче 127:98 в пользу хозяев паркета.

Звёздный разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри стал автором эффектного попадания трёхочкового броска с сопротивлением разыгрывающего Денниса Шрёдера и лёгкого форварда Леброна Джеймса.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 35-летний Карри принял участие в восьми матчах, набирая в среднем 32,9 очка, пять подборов и 4,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48, трёхочковых — 38,8.