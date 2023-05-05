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Стефен Карри попал сложный бросок из-за дуги с сопротивлением Шрёдера и Леброна

Стефен Карри попал сложный бросок из-за дуги с сопротивлением Шрёдера и Леброна
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» проходит второй матч полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент публикации новости счёт в матче 127:98 в пользу хозяев паркета.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
05 мая 2023, пятница. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
127 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 30, Карри - 20, Грин - 15, Грин - 11, Уиггинс - 11, Муди - 10, Дивинченцо - 8, Пэйтон II - 7, Луни - 6, Пул - 6, Куминга - 3, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Киньонес, Лэмб, Роллинз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Хатимура - 21, Дэвис - 11, Расселл - 10, Уокер - 9, Ривз - 7, Вандербилт - 6, Томпсон - 5, Шрёдер - 4, Бисли - 2, Кристи - 2, Бамба, Браун, Габриэль, Пиппен Мл., Суидер, Харрисон

Звёздный разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри стал автором эффектного попадания трёхочкового броска с сопротивлением разыгрывающего Денниса Шрёдера и лёгкого форварда Леброна Джеймса.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 35-летний Карри принял участие в восьми матчах, набирая в среднем 32,9 очка, пять подборов и 4,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48, трёхочковых — 38,8.

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