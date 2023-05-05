Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка
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4 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч в рамках полуфинала Восточной конференции.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 127:100, счёт в серии 1-1.
Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал звёздный форвард Леброн Джеймс. На его счету 23 очка, семь подборов и три передачи. Хорошую игру в нападении показал также японский баскетболист Руи Хатимура, который набрал 21 очко и сделал пять подборов со скамейки запасных.
Двухкратный MVP лиги, разыгрывающий хозяев Стефен Карри отметился дабл-даблом. Он заработал 20 очков, четыре подбора и 12 передач. Атакующий защитник Клэй Томпсон набрал 30 очков, сделал три подбора и отдал одну передачу.
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