«Травма достаточно тяжёлая». Врач ЦСКА высказался о состоянии Алексея Шведа
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Врач московского ЦСКА Тимофей Гаев поделился подробностями относительно текущего состояния лидера армейцев Алексея Шведа, который подвергся нападению, в результате которого у Алексея был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти.
«Мы сутки напролёт вместе с лечащими врачами, вместе с Лёшей находимся. Смотрим за динамикой его состояния. Травма у него достаточно тяжёлая, но он бодр, весел, поддерживает с нами контакты. С удовольствием встречает всех тех, кто приходит его навестить. Поэтому у нас хорошие ощущения по поводу всей картины, — приводит слова Гаева «Матч ТВ».
Участники драки со Шведом рассказывают об инциденте:
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