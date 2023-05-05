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«Травма достаточно тяжёлая». Врач ЦСКА высказался о состоянии Алексея Шведа

«Травма достаточно тяжёлая». Врач ЦСКА высказался о состоянии Алексея Шведа
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Врач московского ЦСКА Тимофей Гаев поделился подробностями относительно текущего состояния лидера армейцев Алексея Шведа, который подвергся нападению, в результате которого у Алексея был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти.

«Мы сутки напролёт вместе с лечащими врачами, вместе с Лёшей находимся. Смотрим за динамикой его состояния. Травма у него достаточно тяжёлая, но он бодр, весел, поддерживает с нами контакты. С удовольствием встречает всех тех, кто приходит его навестить. Поэтому у нас хорошие ощущения по поводу всей картины, — приводит слова Гаева «Матч ТВ».

Участники драки со Шведом рассказывают об инциденте:

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