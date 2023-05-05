Прокуратура Москвы предъявила обвинения напавшим на Алексея Шведа

Следствие предъявило обвинение трём мужчинам по делу о нападении на звёздного разыгрывающего московского ЦСКА Алексея Шведа. Об этом информирует «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
«Троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам»). Соответствующие процессуальные документы поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру. Расследование уголовного дела и установление местонахождения соучастника обвиняемых находятся на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, в результате нападения у Шведа был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти. Задержаны трое подозреваемых в возрасте от 17 до 20 лет.
Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:
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