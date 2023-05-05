Райкович: трудно видеть Шведа в таком состоянии, остаётся молиться о его выздоровлении

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович признался, что ему непросто видеть разыгрывающего команды Алексея Шведа в нынешнем состоянии.

Напомним, после нападения в Москве у Шведа диагностировали перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

«Совсем непросто видеть своего подопечного в таком состоянии. Всё, что остаётся нам, — это молиться о его выздоровлении, чтобы он мог прийти в норму как можно скорее. Конечно, баскетбол для него сейчас вовсе не главное. Главное — это его здоровье и его семья», — приводит слова Райковича «Матч ТВ».

Участники драки со Шведом рассказывают об инциденте:

Ранее стало известно, что московская прокуратура предъявила обвинения трём мужчинам по делу о нападении на Шведа.