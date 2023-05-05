Напавшие на Алексея Шведа в центре Москвы отказались признавать вину
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Напавшие в центре Москвы на разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа отказались признавать вину, следствие намерено просить суд об их аресте. Об этом информирует пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России.
Напомним, в результате нападения в центре Москвы группы лиц на Шведа у Алексея был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти. Впоследствии были задержаны трое подозреваемых. Сообщается, что был и четвёртый нападавший, личность которого установлена. Предположительно, именно он нанес удар баскетболисту. Сейчас его ищут.
Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:
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