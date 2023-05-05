Главный подозреваемый в избиении Алексея Шведа мог сбежать за границу

Главный подозреваемый в деле об избиении разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа, 31-летний Юсуф, до сих пор не найден. Следствие сейчас пытается выяснить, мог ли он уехать за границу. Об этом информирует телеграм-канал SHOT.
Ранее по делу о нападении на Шведа задержали трёх подозреваемых. Все они заявили сотрудникам полиции, что именно Юсуф наносил самые тяжёлые удары Шведу.
Напомним, инцидент случился в центре Москвы. В результате нападения на Шведа группой лиц у игрока ЦСКА был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти. Трём фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц с применением насилия к гражданам»).
Участники драки со Шведом рассказывают об инциденте:
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