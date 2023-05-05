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Названы лидеры по количеству негативных твитов в свой адрес, Леброн — в топ-3

Компания BetOnline представила список из 20 игроков НБА, в адрес которых было написано наибольшее количество негативных сообщений в «Твиттере» за последние 60 дней. Лидером антирейтинга стал форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс. Он получил 78 805 негативных сообщений. На втором месте оказался его одноклубник Джа Морант (62 422). Топ-3 замкнул лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (48 838).

Топ-20 игроков НБА по числу полученных негативных сообщений за последние 60 дней по версии BetOnline:

1. Диллон Брукс: 78 800.

2. Джа Морант: 62 422.

3. Леброн Джеймс: 48 838.

4. Дрэймонд Грин: 39 201.

5. Бен Симмонс: 19 210.

6. Кайри Ирвинг: 14 615.

7. Кевин Дюрант: 14 423.

8. Джеймс Харден: 13 618.

9. Джоэл Эмбиид: 13 609.

10. Никола Йокич: 13 223.

11. Патрик Беверли: 11 329.

12. Расселл Уэстбрук: 9831.

13. Стефен Карри: 9603.

14. Пол Джордж: 9608.

15. Девин Букер: 9211.

16. Крис Пол: 9216.

17. Трей Янг: 8331.

18. Джимми Батлер: 7483.

19. Грейсон Аллен: 6907.

20. Кавай Леонард: 6852.

Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА: