Названы лидеры по количеству негативных твитов в свой адрес, Леброн — в топ-3

Компания BetOnline представила список из 20 игроков НБА, в адрес которых было написано наибольшее количество негативных сообщений в «Твиттере» за последние 60 дней. Лидером антирейтинга стал форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс. Он получил 78 805 негативных сообщений. На втором месте оказался его одноклубник Джа Морант (62 422). Топ-3 замкнул лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (48 838).
Топ-20 игроков НБА по числу полученных негативных сообщений за последние 60 дней по версии BetOnline:
1. Диллон Брукс: 78 800.
2. Джа Морант: 62 422.
3. Леброн Джеймс: 48 838.
4. Дрэймонд Грин: 39 201.
5. Бен Симмонс: 19 210.
6. Кайри Ирвинг: 14 615.
7. Кевин Дюрант: 14 423.
8. Джеймс Харден: 13 618.
9. Джоэл Эмбиид: 13 609.
10. Никола Йокич: 13 223.
11. Патрик Беверли: 11 329.
12. Расселл Уэстбрук: 9831.
13. Стефен Карри: 9603.
14. Пол Джордж: 9608.
15. Девин Букер: 9211.
16. Крис Пол: 9216.
17. Трей Янг: 8331.
18. Джимми Батлер: 7483.
19. Грейсон Аллен: 6907.
20. Кавай Леонард: 6852.
Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:
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