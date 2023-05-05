Райкович высказался об изменениях в игре ЦСКА в серии с «Зенитом» при отсутствии Шведа

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий относительно предстоящей серии с «Зенитом» за бронзовые медали Единой лиги ВТБ. Отдельно Райкович акцентировал внимание на необходимости реорганизовать нападение команды при отсутствии на площадке лидера Алексея Шведа. Первый матч серии состоится сегодня, 5 мая, в Москве. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

«Мы должны забыть о том, что происходило в последнее время, и постараться подготовиться к этим играм. Без Алекса [Шведа] нам нужно реорганизовать нападение, подготовить и внедрить новые тактические приёмы. Для нас важно играть на максимуме своих возможностей и идти к победе», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

Напомним, в результате нападения в центре Москвы группы лиц на Шведа у Алексея был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти. Сейчас он проходит реабилитацию.

Участники драки со Шведом рассказывают об инциденте: