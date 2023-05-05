Иван Едешко — о Суперфинале «Локобаскет — Школьная лига»: это настоящий праздник для детей

Олимпийский чемпион Иван Едешко поделился впечатлениями от проекта «Локобаскет — Школьная лига» – соревнования, где принимают участие лучшие российские команды общеобразовательных организаций.

«Как проходили крупные соревнования, когда я был школьником? В наше время в городе Гродно, где я рос, никаких крупных соревнований вообще не было. Мы, школьники того времени, просто занимались всеми видами спорта: баскетбол, волейбол, ручной мяч, плавание. А потом в какой-то момент, с наступлением совершеннолетия, я ушёл в баскетбол – и не жалею.

Атмосфера Суперфинала чемпионата «Локобаскет – Школьная лига»? Я вижу настоящий праздник для детей. Это, действительно, привлечение подрастающего поколения к физкультуре и спорту. Условные математика или география – они вряд ли пройдут у человека через всю жизнь. А физическая культура, когда ты бодр и подтянут – это с тобой навсегда. Я всегда говорю детям: спорт – это допинг для мозга, это, что помогает стать успешным в жизни. А баскетбол, он задействует мозг и руки – самые высокоразвитые органы человека. У баскетболиста есть не только сила, но и голова», — сказал Едешко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.