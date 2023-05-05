Игроки ЦСКА выйдут на матч серии за 3-е место с «Зенитом» в майках в поддержку Шведа

Игроки ЦСКА выйдут на матч серии за третье место Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом» в майках в поддержку разыгрывающего команды Алексея Шведа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу красно-синих.
«На трёхминутной разминке и представлении команд игроки будут в майках в поддержку Алексея [Шведа]», — говорится в заявлении пресс-службы.
Первый матч серии между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 5 мая, в Москве. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Швед участия в матче не примет, так как проходит реабилитацию после нападения группой лиц в центре Москвы. У Алексея был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти. Трое подозреваемых задержаны, один находится в розыске.
Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:
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