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Шакил О'Нил назвал лучшего разыгрывающего в истории НБА

Шакил О'Нил назвал лучшего разыгрывающего в истории НБА
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил высказал мнение, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри является лучшим разыгрывающим в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Стоит признать, что он лучший разыгрывающий из всех, когда-либо игравших на этой позиции. Не все считают его типичным разыгрывающим, но всё-таки он играет на этой позиции», — сказал О'Нил на канале NBA on TNT в YouTube.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри принял участие в 65 матчах, в которых в среднем набирал 29,7 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 6,2 передачи.

Стефен Карри и Клэй Томпсон поприветствовали Куинна Кука:

Ранее О'Нил объяснил, почему на считает Карри доминирующим игроком.

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