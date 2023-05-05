Шакил О'Нил назвал лучшего разыгрывающего в истории НБА
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил высказал мнение, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри является лучшим разыгрывающим в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
«Стоит признать, что он лучший разыгрывающий из всех, когда-либо игравших на этой позиции. Не все считают его типичным разыгрывающим, но всё-таки он играет на этой позиции», — сказал О'Нил на канале NBA on TNT в YouTube.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри принял участие в 65 матчах, в которых в среднем набирал 29,7 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 6,2 передачи.
Стефен Карри и Клэй Томпсон поприветствовали Куинна Кука:
Ранее О'Нил объяснил, почему на считает Карри доминирующим игроком.
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