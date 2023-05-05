Ватутин уточнил курс лечения, которое сейчас проходит Алексей Швед после нападения

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что разыгрывающий команды Алексей Швед не будет переносить никаких оперативных вмешательств. Сейчас Алексей остаётся в больнице, где ему ставят капельницы. Напомним, на Алексея напала группа лиц в центре Москвы. В результате у него был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти.
«Ожидания от серии с «Зенитом»? Мои единственные ожидания, чтобы Алексей Швед поправился. Для меня это сейчас самое важное.
Как Алексей себя чувствует? Остаётся в больнице. Проводятся процедуры, капельницы и так далее. В общем, наши основные ожидания связаны с тем, что он поправится. Это основные ожидания. Это намного важнее всего. Здоровье — приоритет.
Когда Шведа могут выписать? Опять же, пока остаётся в больнице. Следят за динамикой. Ему предписан покой. Никаких оперативных вмешательств, безусловно, не планируется — просто лечат. После таких травм, как я уже говорил, — покой и постельный режим», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».
Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:
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