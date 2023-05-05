Суд заключил под стражу ещё одного обвиняемого по делу о нападении на Алексея Шведа

Пресненский районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу ещё одного обвиняемого по делу о нападении на разыгрывающего московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По ходу заседания 20-летний подозреваемый возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, несколько дней назад в центре Москвы на Алексея Шведа напала группа людей. В результате инцидента баскетболист попал в больницу, у него диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.

Один из подозреваемых по-прежнему находится в розыске. Трое были задержаны.

Нападение на баскетболиста Алексея Шведа: