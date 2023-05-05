Суд заключил под стражу ещё одного обвиняемого по делу о нападении на Алексея Шведа
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Пресненский районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу ещё одного обвиняемого по делу о нападении на разыгрывающего московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
По ходу заседания 20-летний подозреваемый возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, несколько дней назад в центре Москвы на Алексея Шведа напала группа людей. В результате инцидента баскетболист попал в больницу, у него диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.
Один из подозреваемых по-прежнему находится в розыске. Трое были задержаны.
Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:
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