Несовершеннолетний обвиняемый по делу о нападении на Алексея Шведа заключён под стражу

Пресненский районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу третьего обвиняемого по делу о нападении на разыгрывающего московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Стоит отметить, что третий обвиняемый был несовершеннолетним. Все трое отправлены под стражу до 2 июля 2023 года. Предыдущие два соучастника отрицали свою вину. Ещё один подозреваемый по делу по-прежнему находится в розыске.

Напомним, несколько дней назад в центре Москвы на Алексея Шведа напала группа людей. В результате инцидента баскетболист попал в больницу. У него диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.

Нападение на Алексея Шведа: