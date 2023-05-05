Леброн Джеймс: «Лейкерс» — по-прежнему лучшая оборонительная команда в НБА

Звёздный лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение своей команды от «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче серии полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции. «Уорриорз» выиграли со счётом 127:100, в серии теперь равенство — 1-1.

«У нас по-прежнему лучшая оборонительная команда в НБА, ничего не поменялось. Однако нужно отдать должное сопернику. Клэй Томпсон провёл впечатляющий вечер, Дрэймонд был великолепен. Джамайкл Грин тоже был на высоте, очень полезен для своей команды. Так что мы отдаём им должное и двигаемся дальше. Наша игра в обороне — то, на чём мы держимся. И это будет так вне зависимости от того, кто будет нашим соперником», — сказал Леброн после матча на пресс-конференции.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний баскетболист принял участие в восьми играх, набирая в среднем 22,3 очка, 10,6 подбора и 4,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,7, трёхочковых — 21,1. Третья игра между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» пройдёт на площадке «озёрников» в ночь на 7 мая мск.