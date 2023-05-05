Джимми Батлер принял участие в бросковой тренировке

Лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер поучаствовал в бросковой тренировке вместе с известным персональным тренером Крисом Брикли.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, Батлер получил травму голеностопного сустава в первом матче полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс».

Материалы по теме Кевин Лав оценил состояние Джимми Батлера перед 3-м матчем с «Нью-Йорком»

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в шести играх, в среднем набирая 35,5 очка, делая 6,8 подбора и 4,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 58,5, трёхочковых — 42,9.

На данный момент счёт в серии между «Майами» и «Нью-Йорком» — 1-1. Следующий матч состоится завтра, 6 мая. Начало — в 22:30 мск.