Баскетболисты ЦСКА вышли на матч с «Зенитом» в футболках в поддержку Алексея Шведа

Баскетболисты московского ЦСКА перед игрой с «Зенитом» надели футболки с надписями «Лёха, мы с тобой» в поддержку разыгрывающего команды Алексея Шведа, который в данный момент находится в больнице. Посмотреть фото можно в телеграм-канале ЦСКА.
Напомним, несколько дней назад в центре Москвы на Алексея Шведа напала группа людей. В результате инцидента баскетболист попал в больницу. У него диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.
Трое обвиняемых по данному делу были заключены под стражу. При этом все они отрицают свою вину. Четвёртый обвиняемый находится в розыске.
Сегодня, 5 мая, в Москве проходит первый матч серии между ЦСКА с «Зенитом» за третье место в Единой лиге ВТБ.
Нападение на Алексея Шведа:
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