Четвёртого обвиняемого по делу Шведа ждут в полиции с повинной

Четвёртый обвиняемый по делу о нападении на разыгрывающего московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа планирует прийти в полицию и написать явку с повинной. Об этом сообщили три других обвиняемых, информирует 112.

Глеб Писарев, Князь Амирсланов и Рамзин Амирсланов ранее были заключены под стражу решением Пресненского районного суда Москвы, но при этом не признали свою вину. По их словам, главным агрессором был мужчина по имени Юсуф. Он водитель Рамзина Амирсланова, который уже находится под стражей. Сейчас Юсуф на свободе.

Напомним, четверо мужчин напали на Алексея Шведа в центре Москвы, когда он выходил из ресторана с супругой. В результате инцидента баскетболист попал в больницу. У него диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.

Нападение на Алексея Шведа: