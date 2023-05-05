«Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 5 мая, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялась первая игра серии между ЦСКА и петербургским «Зенитом» за третье место в Единой лиге ВТБ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 86:68.
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Зенита» Калеб Хомсли, в активе которого 20 очков. Его партнёр по команде Адриен Морман набрал 18 очков, а Трент Фрейзер отметился 16 набранными очками.
В составе ЦСКА отличился Антон Астапкович, у которого 14 очков. По 10 очков набрали Никола Милутинов и Самсон Руженцев.
Таким образом, «Зенит» повёл в серии. Напомним, согласно регламенту противостояние продлится до четырёх побед. Следующая игра также состоится в Москве и начнётся 7 мая в 14:00 мск.
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