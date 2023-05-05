ЦСКА повторил антирекорд сезона по набранным очкам

Сегодня, 5 мая, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялась первая игра серии между ЦСКА и петербургским «Зенитом» за третье место в Единой лиге ВТБ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 86:68.

Таким образом, «Зенит» повёл в серии. Согласно регламенту соревнований, противостояние продлится до четырёх побед.

ЦСКА в этом матче повторил собственный антирекорд сезона, набрав всего 68 очков. Ранее у армейцев было столько же очков в пятой игре полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань» 25 апреля (68:85).

Напомним, ЦСКА стал лучшей командой регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, но не смог пройти в финал турнира, проиграв «Локомотиву-Кубань» — 3-4.

«Зенит» — действующий победитель турнира. Петербуржцы в полуфинале проиграли казанскому УНИКСу — 3-4.