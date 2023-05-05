«Зенит» одержал вторую самую крупную победу над ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 5 мая, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялась первая игра серии между ЦСКА и петербургским «Зенитом» за третье место в Единой лиге ВТБ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 86:68.

Данная победа стала для «Зенита» второй самой крупной победой над армейцами в Единой лиге ВТБ. В прошлом сезоне петербургский клуб одержал самую крупную победу над ЦСКА, выиграв в шестом матче финальной серии со счётом 82:63.

Второй матч серии за третье место между «Зенитом» и ЦСКА состоится 7 мая в 14:00 мск и пройдёт тоже в Москве. Согласно регламенту турнира, противостояние продлится до четырёх побед.

В полуфинале «Зенит» проиграл в серии казанскому УНИКСу (3–4). ЦСКА, в свою очередь, уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (3–4).