Задержан главный подозреваемый по делу о нападении на Алексея Шведа

Четвёртый и главный подозреваемый по делу о нападении на разыгрывающего московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа был задержан оперативниками в Московской области. В ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Ранее сообщалось, что Юсуф, водитель Рамзина Амирсланова, был главным агрессором во время инцидента. Трое других обвиняемых: Глеб Писарев, Князь Амирсланов и Рамзин Амирсланов — ранее были заключены под стражу решением Пресненского районного суда Москвы, при этом они не признали свою вину.
Кроме того, появлялась информация о том, что Юсуф собирался явиться в полицию с повинной.
Напомним, в результате нападения Алексей Швед попал в больницу. У него был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.
Нападение на Алексея Шведа:
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