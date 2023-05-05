«Фенербахче» обыграл «Олимпиакос» и сравнял счёт в серии 1/4 финала Евролиги
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В Стамбуле (Турция) завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого местный «Фенербахче» принимал греческий «Олимпиакос». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 73:69.
Таким образом, счёт в серии сравнялся — 2-2. Согласно регламенту, противостояние продлится до трёх побед.
Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Олимпиакоса» Шакилл Маккиссик, в активе которого 20 очков. Его партнёры по команде Мустафа Фалль и Айзея Канаан набрали по 12 очков.
В составе «Фенербахче» отличился канадец Дишоун Пьерр, набравший 17 очков. У Тайлера Дорси 16 очков, у Найджела Хэйса — 12.
Решающий матч в серии между «Олимпиакосом» и «Фенербахче» состоится в Пирее (Греция) 9 мая.
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