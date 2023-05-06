Появилась подробная информация о братьях Амираслановых, участвовавших в избиении Шведа

5 мая в Пресненском районном суде Москвы прошли слушания по избранию меры пресечения для обвиняемых в нападении на разыгрывающего московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа.

Трое обвиняемых Глеб Писарев, Князь Амирсланов и Рамзин Амирсланов были заключены под стражу решением суда, но при этом не признали свою вину.

20-летний Князь Амирсланов — один из участников нападения. В день инцидента он отмечал день рождения, и именно по этому поводу компания собралась в ресторане.

Как сообщают «Аргументы и Факты», Князь учится в МГИМО. Его однокурсники на правах анонимности сообщили, что финансовое положение родителей позволяет оплачивать ему учёбу. Отец Князя Элсевар Амирасланов является учредителем примерно десяти организаций, связанных с медицинской деятельностью. На Князя также оформлено ИП.

17-летний Рамзин Амирасланов ещё один участник нападения. Главным обвиняемым по делу считается водитель Рамзина Юсуф. Оба брата назвали его главным виновником произошедшего.

Нападение на Алексея Шведа: