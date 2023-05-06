Сергей Кущенко: финал Единой лиги ВТБ войдёт в историю

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко перед стартом финальной серии турнира рассказал, как клубы адаптировались к формированию составов с учётом изменения рынка и отсутствия еврокубков.

«У нас в лиге до сих пор идет адаптация к новому формату, к новому баскетбольному рынку. Клубы быстро ориентируются и практически создают для себя новую дорожную карту. Давайте оглянемся назад: «Зенит» начинал чемпионат с одним составом, а заканчивает с совершенно другим. И при этом к концовке сезона «Зенит» нашел ту комбинацию игроков, которая давала результат. УНИКС имел более стабильный состав, база которого формировалась не первый год, но новые игроки, тем не менее, привнесли реально высокий уровень баскетбола.

Если взять команды не из первой пятерки, то есть пример «Автодора», который тоже долго искал игроков, менял тренеров, но в нужный момент получил то сочетание, которое позволило клубу выйти в плей-офф. «Локомотив-Кубань» тоже подписывал игроков, добавляя новичков в ту конструкцию, которая уже была несколько лет. И ключевые роли сыграли в итоге русские парни. Мне кажется, здесь у «Локо» сошлись две истории – идеология Андрея Ведищева и философия тренера Александра Секулича – и это позволяет говорить им на одном языке. ЦСКА, не играя в Евролиге, трудно получить элитных игроков. И поэтому в этом сезоне состав армейцев был ровно такой, чтобы успешно выступать и претендовать на победу в лиге ВТБ.

Баскетбол в лиге ВТБ второй сезон приспосабливается к тем условиям, которые мы имеем.Условия в лиге меняются постоянно. То поедут к нам легионеры, то не поедут. У нас сложнейшая логистика, переезды, при этом команды не участвуют в еврокубках. Не всё так просто. В любом случае, знаменатель один: уровень команд в лиге подравнялся, но баскетбол остался на высоком уровне. 14 матчей в полуфинале — это что-то! И вывеска за третье место говорит сама за себя: финалисты прошлого сезона разыгрывают бронзовые медали. Не думаю, что мы здесь увидим сухую серию. А УНИКС и «Локо» — это уровень, который даже не надо объяснять. Думаю, это будет интересный финал, который войдёт в историю», — приводит слова Кущенко официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» пройдёт сегодня, 6 мая, в Казани на стадионе «Баскет-Холл» и начнётся в 14:00 мск