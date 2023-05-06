Джоэл Эмбиид получил награду MVP перед 3-м матчем с «Бостоном»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» проходит третий матч полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Бостон Селтикс». На момент публикации новости счёт в матче 16:7 в пользу гостей.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
06 мая 2023, суббота. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
3-я четверть
63 : 70
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 17, Макси - 13, Мелтон - 8, Харден - 8, Такер - 6, Харрис - 5, Макдэниелс - 3, Ньянг - 3, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Маккланг, Милтон, Рид, Спрингер, Харрелл, Хаус
Бостон Селтикс: Тейтум - 17, Браун - 14, Смарт - 13, Уайт - 11, Хорфорд - 11, Брогдон - 2, Уильямс - 2, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс, Хозер, Шампани
Звёздный центровой, лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид перед матчем получил награду MVP с рук комиссионера лиги Адама Сильвера. Баскетболист камерунского происхождения также выступил с речью.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний Эмбиид принял участие в четырёх играх, набирая в среднем 18,8 очка, 9,3 подбора и три передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,8, трёхочковых — 10.
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