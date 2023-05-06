Джоэл Эмбиид получил награду MVP перед 3-м матчем с «Бостоном»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» проходит третий матч полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Бостон Селтикс». На момент публикации новости счёт в матче 16:7 в пользу гостей.

Звёздный центровой, лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид перед матчем получил награду MVP с рук комиссионера лиги Адама Сильвера. Баскетболист камерунского происхождения также выступил с речью.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний Эмбиид принял участие в четырёх играх, набирая в среднем 18,8 очка, 9,3 подбора и три передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,8, трёхочковых — 10.